Сход лавины в Горном Алтае - погибли семь российских туристов

Выжить удалось только двоим. Остальные не смогли выбраться из-под снежной массы. Трагедия произошла на Южно-Чуйском хребте еще 6 мая - все это время выжившие находились без связи. Спасатели отметили, что группа туристов из Новосибирска была зарегистрирована в местном МЧС. Из Горно-Алтайска в район гибели туристов направлен спасательный вертолет.



