Сход лавины в Норильске: поисково-спасательные работы завершились

В Норильске на месте схода лавины на горнолыжном курорте спасателиобнаружили еще одного погибшего. Всего жертвами стихии стали три человека: полуторагодовалый мальчик и оба его родителя.14-летнего подростка из этой же семьи госпитализировали с тяжелыми травмами.Кроме того, пострадал еще один человек. Его состояние оценивалось как среднейстепени тяжести, пострадавший отказался от госпитализации. Лавина в районеТалнах в Норильске сошла в ночь на 9 января. Она засыпала несколькотуристических домов. Региональное управление Следственного комитета Россиивозбудило уголовное дело в связи с инцидентом.