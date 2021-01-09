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Сход лавины в Норильске: поисково-спасательные работы завершились

В Норильске на месте схода лавины на горнолыжном курорте спасателиобнаружили еще одного погибшего. Всего жертвами стихии стали три человека: полуторагодовалый мальчик и оба его родителя.14-летнего подростка из этой же семьи госпитализировали с тяжелыми травмами.Кроме того, пострадал еще один человек. Его состояние оценивалось как среднейстепени тяжести, пострадавший отказался от госпитализации. Лавина в районеТалнах в Норильске сошла в ночь на 9 января. Она засыпала несколькотуристических домов. Региональное управление Следственного комитета Россиивозбудило уголовное дело в связи с инцидентом.

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