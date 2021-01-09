Сход лавины в Норильске: спасательные работы продолжаются

В Норильске продолжается спасательная операция. На горнолыжный курорт "Гора Отдельная" обрушилась лавина. Снег накрыл пять построек. Обнаружены тела двух погибших, в том числе ребенка. Живым найден 15-летний подросток, в тяжелом состоянии он находится в больнице. Два туриста выбрались самостоятельно. Под снегом могут находиться еще несколько человек. На месте работают 240 спасателей и 29 единиц техники. В районе ЧП сохраняется угроза повторного схода лавины. Региональное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело в связи с инцидентом.



