Сход ледника в Индии: 14 погибли, 170 пропали без вести

Растет количество жертв схода ледника в Гималаях. Оно достигло уже 14 человек. Судьба еще по меньшей мере 170 человек остается неизвестной. Большинство из них находилось в нескольких дорожных туннелях, доступ в которые теперь невозможен. Индийские спасатели пытаются пробиться в галереи в надежде, что здесь находятся люди, которые избежали гибели. Сход ледника вызвал резкий подъем воды в соседней реке - паводок уничтожил электростанцию, которая обеспечивала энергией весь регион. Авария на ГЭС и блокировка дороги серьезно осложняют поисковые работы.