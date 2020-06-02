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Сход оползней в Индии: погибли 13 человек

Сход оползней в Индии: погибли 13 человек

Стихийные бедствия обрушились на два округа штата Ассам. Сход оползней вызвали проливные дожди.

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