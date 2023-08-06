Сход оползня в Грузии - 17 человек погибли, 18 пропали без вести

Число жертв схода оползня на горном курорте Шови в Грузии увеличилось до 17. Тела погибших спасатели обнаружили на территории снесенных 3-го августа оползнем коттеджей. 18 человек числятся пропавшими без вести. Поисковые работы продолжаются.