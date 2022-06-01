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Схватка мужчины с кенгуру попала на камеру видеонаблюдения

Такое могло произойти только в Австралии. Один из жителей услышал лай собак во дворе и вышел посмотреть, что случилось. И обнаружил крупного кенгуру, который вел себя довольно агрессивно. Мужчина попытался прогнать животное, однако кенгуру предпочел вступить в схватку, которая попала на камеру видеонаблюдения. Кенгуру в итоге не пострадал, а мужчина получил ушибы и царапины. Весь бой длился шесть минут.

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