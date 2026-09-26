Сколько женщины Ирака тратят на шоппинг и что им остается в случае развода

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Ирак часто воспринимают через призму новостей о конфликтах и политике, но за этими заголовками скрывается одна из древнейших культурных цивилизаций мира. Чтобы понять эту страну, недостаточно читать новости и смотреть на карту Ближнего Востока - нужно увидеть, какие обычаи до сих пор живут в повседневной жизни иракцев.

Play Как живут в Багдаде после войн? Правда про законы, нефть и традиции Ирака Как выглядит современный Ирак глазами очевидцев? В фильме Анастасии Бенедисюк - непридуманная жизнь Багдада, реальные истории местных жителей и откровенный рассказ белоруски, которая вышла замуж за иракца и переехала на Восток. Мы отправились в самое сердце страны, чтобы показать Ирак без штампов и стереотипов: разрушенные дворцы Саддама Хусейна, руины древнего Вавилона, уникальные традиции, отношение к женщинам, многоженство, золотые базары, нефтяную экономику и повседневную жизнь простых людей, которые учатся жить в мире после десятилетий войн.

Итак, перейдем к знакомству с культурой и бытом в Ираке. Здесь обычно большие семьи, и мужчина - это и голова, и шея.

Что касается внешнего вида, приезжим в Ирак, нужно ознакомиться с культурой страны. Хотя в целом к гостям и туристам относятся хорошо и спокойно. Но есть места, куда мало просто набросить пиджак. Например, Золотая мечеть в Багдаде (купола и минареты из чистого золота) - одна из самых известных шиитских святынь в мире. В таком месте для женщины обязательно покрывать голову, прятать волосы, руки.

Для такой задачи есть два элемента одежды. Хиджаб - это платок, покрывающий волосы и шею. Лицо при этом остается открытым. Абая - это длинное платье свободного кроя с длинными рукавами.

Оно надевается поверх обычной одежды при выходе в свет. Хотя в целом схожие наряды женщины носят и дома. 90 % одежды здесь из Турции.

Продавец в женском магазине рассказал, сколько девушки в месяц тратят денег на шоппинг: "Точную цифру я не могу назвать, но от 200 до 500 долларов в месяц на одежду и косметику. Иракские женщины любят шоппинг, но покупательная способность немного ослабла в этот период из-за политических и финансовых условий в Ираке".

Абаи чаще всего можно встретить черного цвета, а вот классическую паранджу, когда видны только глаза, в Багдаде - редко.

О своей жизни в Ираке в статусе жены рассказала девушка Анастасия из Витебской области. "Мы познакомились с моим мужем в Минске. Он путешествовал, приехал посмотреть на наш город. Так получилось, что мы с первого взгляда влюбились друг в друга", - поделилась она.

Как утверждает ее муж, влюбился за хорошее сердце, за то, что она улыбчивая, теплая душой. Также отметил, что внешность совершенно другая, не такая, как у арабской женщины. Акцент сделал на голубых и добрых глазах.

quote Вообще, он сделал предложение очень быстро, через месяц после нашего знакомства. Когда мы уже расписались и официально скрепили свои отношения браком, Он мне предложил повязать хиджаб. Анастасия

По ее словам, не покрывать руки и волосы она может только перед сыновьями ее мужа "Волосы не покрывать, руки открывать. Но в основном все ходят закрытые", - заметила она.

Девушке также было непривычно, что для выхода из дома нужно всегда спрашивать разрешение у мужа: "Нужно дома находиться чаще. К этому тяжело привыкать. Нельзя пойти куда-то без разрешения мужа. Нужно, чтобы обязательно сопровождал мужчина: родственник, сын, его брат".

Женщина также должна просить у мужа деньги, если ей нужно на приобретение чего-то или на свои нужды. "И мужчина, конечно же, выделяет женщине деньги. Определенную сумму, которая зависит от заработка. Нельзя, чтобы мужчина отказывал женщине. Он должен по их Корану обязательно содержать женщину и давать деньги на все нужды", - рассказала Анастасия.

Как отметила она, женщины здесь очень любят золото: "Даже когда муж дает деньги на их нужды, они стараются как-то подкопить и приобрести золото. При разводе в основном золото оставляют женщине. Ее возвращают в свою семью, откуда брали. И там ее уже должны содержать братья, отец".

Разводы, по ее словам, случаются. Но в основном мусульманские семьи, где есть дети, стараются этого не делать.

Еще один факт об Ираке: это страна, где есть многоженство. "Если говорить про мусульманские законы, то муж должен покупать всем женам одинаковые украшения. Но если, к примеру, четвертая жена молодая и красивая, то, конечно, ей муж будет покупать больше", - поделился местный продавец в ювелирном магазине.

Больше подробностей о жизни обычных иракцев смотрите в фильме "Ирак. Жизнь после войны".