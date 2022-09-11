Сколько DDOS-атак на систему ДЭГ успешно отразили в России

Замглавы Минцифры Качанов: все 35 тысяч DDOS-атак на систему ДЭГ успешно отражены. Об этом сообщает РИА Новости.

Более 35 тысяч DDOS-атак на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в России успешно отражены, сообщил замглавы Минцифры России Олег Качанов.

"Несмотря на всё спокойствие, с которым прошла процедура голосования…, атаки (DDOS-атаки – ред.) были. Их количество превысило 35 тысяч. То есть это постоянные попытки прощупать инфраструктуру, подломать учетные записи соответственно, осуществить атаку прикладного уровня и так далее", - сказал Качанов в информационном центре ЦИК.