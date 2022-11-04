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Сколько денег уже потратил на Украину Евросоюз?
В 2022 году ЕС потратил на помощь Украине порядка 22 млрд. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, пишет БелТА.
По словам дипломата, в текущем году европейское сообщество предоставило украинским властям 3 млрд евро в качестве военной помощи и еще 19 млрд на финансовые и гуманитарные нужды. При этом в эту сумму не включены поставки вооружений непосредственно от европейских стран.
Боррель также отметил, что Украина по-прежнему нуждается в помощи, которую ей необходимо предоставлять и дальше.
Фото:пресс-служба МИД РФ
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