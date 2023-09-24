Сколько Лампедуз в Колизее и кто собрался сажать в тюрьму беженцев и "помогать им двигаться дальше в ЕС"

Европейские страны одна за другой закрывают двери перед теми, кто ищет убежище, пока на Лампедузе высаживаются новые партии нелегалов. Сначала официальный Париж, а потом Варшава объявили, что не намерены принимать у себя беженцев с Лампедузы. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что страна исчерпала возможности по размещению мигрантов, а канцлер Олаф Шольц пообещал перекрыть внутренние границы ЕС в связи с визовым скандалом в Польше.

Напомним, Варшава незаконно выдала сотни тысяч рабочих виз украинцам, которые могут претендовать на пособия в других странах сообщества, и прежде всего в Германии.

Одновременно французский президент Эммануэль Макрон подталкивает ЕС к укреплению внешних границ и более активной депортации тех, кому отказано во въезде. Не помогают даже призывы Папы Римского открыть порты для людей, ищущих лучшей жизни. Похоже, миграционный кризис грозит окончательно похоронить идею европейского единства.

"Италию оставили одну" - так премьер-министр страны Джорджа Мелони анонсировала боевые чрезвычайные меры в отношении нелегальных мигрантов. Обещают подключить даже военных, иначе райский сад может достаться нелегалам. Тем временем на Лампедузе уже 18 тыс. прибыли на лодке (население острова - 6 тыс. человек). Особо отчаявшиеся предлагают селить нелегалов, например, в Колизее, ведь на современном этапе на арене может поместиться 50 тыс. человек - это 8 Лампедуз.

Злая ирония жизни: судьба мигрантов сегодня зависит от партии "Братья Италии". Их главного брата, по факту сестру, - Мелони называют постфашисткой и даже "Муссолини в юбке". Не по масштабу личности, а резкости размаха руки - она обещает сажать нелегалов в тюрьму и "помогать им двигаться дальше в ЕС". Хороший союзник Берлина, да и идеи интересные.

Я не считаю это жестом солидарности Европы по отношению к Италии. Я считаю это жестом ответственности Европы перед самой собой, потому что речь идет не только о границах Италии - они также являются границами Европы. Джорджа Мелони

Тем временем на Лампедузе настолько атмосферно, что туда даже прибыла погостить глава Еврокомиссии Урсула фон Дер Ляйен. "Мы будем решать, кто и при каких обстоятельствах приедет в Евросоюз, а не контрабандисты и торговцы людьми", - сказала она.

Очевидно, положение бедственное, иначе на итальянскую мафию политик бы не наезжала, того и гляди гинекологическое образование понадобится. А ведь именно "Коза ностра" - основной поставщик нелегалов в Италию. По слухам, дорога к новой жизни стоит от 5 до 10 тыс. евро. Ну и про кармический бумеранг нельзя забывать.

Кризис на Лампедузе - это конец эпохи. Раньше мы сами были колонизаторами Африки. Но сейчас их время. Столетия, в том числе и под нашим гнетом, привели миллионы людей в движение. Мы создали мир, в котором только миллиард человек может себя обеспечить. Мы грабили их континент. А теперь продали им иллюзию благополучия и богатой Европы - вот они и ищут хорошей жизни. Эмануэле Десси, сенатор XVIII законодательного собрания Италии

Как бы на всякий случай Франция готова закрыть порт в Марселе, на что даже понтифик обратил внимание - не послушали.

"Это не естественный процесс, который идет мирно, а гибридная война, которая направлена на то, чтобы остановить решение Италии быть независимой", - считает итальянский политик Маттео Педжио.