Сколько посевных земель предстоит разминировать в Запорожье, рассказали власти

По его словам, аграрии региона уже начали подготовку к весеннему севу. В регион пришла первая партия из восьми зерноуборочных комбайнов. В ближайшее время ожидаются еще две партии. Он также подчеркнул, что потребность в технике еще сохраняется. Аграрии остро нуждаются в тракторах и других машинах.