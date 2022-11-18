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Сколько посевных земель предстоит разминировать в Запорожье, рассказали власти

Сколько посевных земель предстоит разминировать в Запорожье, рассказали власти

Врио губернатора Балицкий сообщил, что более 30% посевных земельв Запорожьепредстоит разминировать. Об этом пишет РИА Новости.

"Более 30% уборочных территорий предстоит разминировать для безопасной работы людей и сельскохозяйственной техники", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.

По его словам, аграрии региона уже начали подготовку к весеннему севу. В регион пришла первая партия из восьми зерноуборочных комбайнов. В ближайшее время ожидаются еще две партии. Он также подчеркнул, что потребность в технике еще сохраняется. Аграрии остро нуждаются в тракторах и других машинах.

Фото: Еженедельник "ЭХО

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