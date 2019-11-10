Сколько стоит климат?

В нынешнем году словосочетание "климатическая забастовка" употреблялось в среднем в 100 раз чаще, чем в 2018.



Которую неделю подряд участники международного экологического движения "Восстание вымирающих" блокируют районы европейских городов, приковывают себя к столбам, приклеивают к поездам и ночуют на улице в палатках. Если акции проходят без арестов и задержаний, в сознании обывателя через какое-то время остается лишь лозунг "Спасем природу". Действительно, а чего еще требовать? Загрязнение окружающей среды - серьезнейшая проблема. Но зеленые требуют не только объявить в мире чрезвычайную экологическую ситуацию, но и дать им власть. Слово - Марии Петрашко.





Австралия. Европа. Северная и Южная Америка. Всех их объединяет климатическая лихорадка

Экоактивисты неустанно выходят на улицы с протестами, призывами и обвинениями. Поводы разные: от горящих лесов Амазонии до финансовых потерь немецких фермеров. Цель одна - разбить стену равнодушия и непонимания между защитниками природы и руководством стран.

Активная фаза различных митингов и пикетов в защиту климата длится с сентября. Австралийцы не пренебрегли возможностью присоединиться ко Всемирному дню действия, как и остальные 150 стран. В государстве-континенте на улицы вышли 300 000 местных жителей, требуя решительных шагов в сторону климатического баланса и новых мер по защите климата. Но куда интереснее последний протест экоактивистов в австралийском Мельбурне: начали за благие намерения - закончили массовыми столкновениями с полицией. Более 50 недовольных арестованы, десятки ранены.

И тут одной лишь осадой здания, в котором проходила международная конференция горняков, не обошлось. Экоактивисты уверенно требовали прекратить добычу и продажу угля. Несмотря на то что Австралия входит в пятерку лидеров по объему добычи угля и доходы с этой отрасли исчисляются миллиардами долларов.

В Европе климатическая волна не менее извилистая. Лондон, Берлин, Париж, Амстердам и другие европейские города охватила жаркая борьба за климат. Сотни задержанных, неутихающие протесты эхом раздавались еще несколько недель.

Впервые в истории Германии на правительство подали в суд из-за глобального потепления

Волны негодования были настолько активны, что в роли серферов выступили даже фермеры. Тракторный переполох по всей Европе наглядно показал: европейские аграрии осознали, что климатические изменения коснутся их не в последнюю очередь. Впервые в истории Германии на правительство подали в суд из-за глобального потепления. Фермеры и организация по защите природы Greenpeace посчитали, что руководство страны прилагает недостаточно усилий к снижению выбросов парниковых газов в атмосферу. А из-за глобального потепления в их хозяйствах распространяются садовые вредители, что приводит к сокращению объемов урожая и финансовым потерям. Административный суд в Берлине рассмотрел жалобу, но фермеры потерпели поражение.

Борьбаза спасение лесов Амазонии

Едва утихли бразильские страсти, прогремевшие на весь мир, в борьбе за спасение лесов Амазонии. Шумиха и "переживания" правительств стран ЕС и "Большой семерки" во главе с президентом Франции Эммануэлем Макроном выглядели убедительно, но оказались не более чем имиджевой политической акцией. Ведь не так давно Евросоюз и страны организации "Меркосур", в их числе Бразилия, Аргентина, Уругвай, Венесуэла, Эквадор и Парагвай подписали крупное взаимовыгодное соглашение о свободной торговле. А использование территории уже сгоревших или пока уцелевших лесов Амазонии – яблоко раздора финансовых групп. Когда в игру вступают большие финансовые интересы, там едва ли находится место для искренних порывов по спасению климата.

Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь ООН:

"Наш мир нуждается в действиях и амбициях для построения справедливой глобализации, укрепления социальной сплоченности и преодоления климатического кризиса".



Климатическая забастовка не обошла стороной и северную часть Америки. Голливудские звезды присоединились к одиночным акциям.

От великодушия Леонардо ди Каприо, пожертвовавшего пять миллионов на тушение пожаров в Амазонии, до пикета 81-летней экоактивистки, знаменитой голливудской актрисы Джейн Фонды прямо на ступенях Капитолия. Несмотря на яркий арест по-голливудски, актриса заявила, что переехала в Вашингтон специально, чтобы быть ближе к центру борьбы за климат. А арест ее не остановит, она намерена возглавлять демонстрации на Капитолийском холме еженедельно.