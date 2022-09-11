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Сколько стоит принять душ в Германии - специальный сайт поможет рассчитывать затраты
Энергокризис в Старом Свете проявляется во все более трагикомических формах. Первый канал немецкого телевидения публикует исследование своей аналитической группы. Оказывается, страх темных улиц - это предрассудок. На самом деле мрак и преступления никак не связаны. Да, бытует такое предубеждение, но оно опровергается полицейской статистикой - женщинам на плохо освещенных улицах ничто не угрожает. По крайней мере, под фонарями опасностей их ждет ничуть не меньше.
Экономия электричества в Германии имеет под собой научную основу и тщательный расчет. Создан специальный сайт, который позволяет выяснить, во что вам обойдутся водные процедуры. При температуре воды 40 градусов 8-минутный душ обойдется в полтора евро или в пять сотен, если принимать его ежедневно в течение года. В общем каждый сам кузнец своего счастья. Можно снизить температуру до 35 градусов, а продолжительность до 3 минут, тогда расходы уменьшатся втрое.
В Швейцарии на сознательность граждан не надеются. Здесь объявили, что 19 градусов в квартире - это законно, а вот 20 - уже преступление. И чревато оно тремя годами тюрьмы, если вы рецидивист и позволили себе согреться дважды за сезон, но были на этом пойманы.
А если у вас не стучат зубы, вполне возможно, что на вас уже стучат соседи. Так что плюс 19 будущей зимой - это среднеевропейский стандарт. Равно как и тотально жесткие меры "свободной" Европы.
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