Сколько стоит принять душ в Германии - специальный сайт поможет рассчитывать затраты

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В Швейцарии на сознательность граждан не надеются. Здесь объявили, что 19 градусов в квартире - это законно, а вот 20 - уже преступление. И чревато оно тремя годами тюрьмы, если вы рецидивист и позволили себе согреться дважды за сезон, но были на этом пойманы.