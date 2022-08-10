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Сколько стоят дроны-камикадзе в даркнете и при чем здесь Украина

В даркнете появились новые предложения по продаже оружия, который Запад поставляет Украине. В частности, неизвестные предлагают клиенту дроны-камикадзе по цене в 4 тысячи долларов за штуку. Один такой беспилотник стоит у производителя от 6 до 10 тысяч - таким образом неизвестные украинские филантропы позволят сэкономить покупателю приличные деньги.

Примечательно, что количество коммерческих объявлений такого рода на площадках даркнета резко возрастает с каждым пакетом американской военной помощи Киеву. Вот и теперь Вашингтон едва успел пообещать Украине миллиард долларов, как на черном рынке начался ажиотаж.

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