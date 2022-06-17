Сколько Запад уже потратил на поддержку Украины?

Во что обошелся украинский конфликт союзникам Киева? Институт мировой экономики в немецком городе Киле произвел подсчеты. Совокупные обязательства, связанные с помощью, составляют 78 миллиардов евро - это как расходы на поставки оружия, так и оплата счетов украинского правительства. Евросоюзу поддержка Зеленского обошлась в 27 миллиардов, Соединенным Штатам - в 43. Еще без малого 5 миллиардов составляет помощь Великобритании.



С учетом этих сумм становится понятно инфляционное давление на экономики первого мира, которые оказывает украинский конфликт - средства-то для украинцев пришлось изыскивать спешно, и в конечном счете это эмиссионные, то есть дутые, деньги.