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Скончался бывший госсекретарь США Колин Пауэлл

Сегодня стало известно о смерти бывшего госсекретаря США. Колин Пауэлл скончался от осложнений, вызванных коронавирусом. Ему было 84 года.

Пауэлл занимал пост госсекретаря в период первого срока президентства Джорджа Буша. Именно Пауэлл демонстрировал на заседании ООН доказательства наличия у иракского лидера Саддама Хусейна химического оружия.


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