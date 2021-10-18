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Скончался бывший госсекретарь США Колин Пауэлл
Сегодня стало известно о смерти бывшего госсекретаря США. Колин Пауэлл скончался от осложнений, вызванных коронавирусом. Ему было 84 года.
Пауэлл занимал пост госсекретаря в период первого срока президентства Джорджа Буша. Именно Пауэлл демонстрировал на заседании ООН доказательства наличия у иракского лидера Саддама Хусейна химического оружия.
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