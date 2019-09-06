Печальные новости пришли из Зимбабве. На 96-ом году жизни умер бывший президент этой страны Роберт Мугабе. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил нынешний глава республики. Эммерсон Мнангагва назвал Мугабе отцом-основателем страны, а также иконой освобождения панафриканцев, посвятившим свою жизнь эмансипации и расширению прав и возможностей своего народа. Напомним, Роберт Мугабе руководил африканской республикой с 1980 по 2017 годы.