Скончался Президент Вьетнама Чан Дай Куанг
Рассказывает Ольга Анищенко. Высший государственный пост страны Чан Дай Куанг занимал чуть более двух лет. Кадровый офицер органов госбезопасности, член Политбюро ЦК Компартии Вьетнама, министр общественной безопасности, с 2016-го он уже на высшем уровне - стал последователем политики, направленной на укрепление дружеских связей официальных Минска и Ханоя.
Уже спустя год президента встречают в белорусской столице в сопровождении внушительной бизнес-делегации. Как знак - высокий уровень политического понимания лидеры всегда готовы закрепить масштабными экономическими проектами.
Впрочем, Беларусь неоднократно подчеркивает: Вьетнам - важный партнер и надежный друг на Юго-Востоке Азии. Белорусы помогали отстаивать стране независимость полвека назад. Да и недавно, когда регион пострадал от разрушительного шторма, Беларусь не медлит с гуманитарной помощью.
Тесному партнерству четверть века. Оно отмечено и полной взаимной поддержкой на международной арене, и конкретными проектами по линии экономики, образования, культуры, туризма.
Заметный штрих в деловых отношениях: Вьетнам первым среди стран дальнего зарубежья оформляет соглашение о зоне свободной торговли с Евразийским экономическим союзом. Расчет на активизацию торгового обмена, запуск новых производственных площадок. Минск и Ханой уверены: полмиллиарда долларов в торговле - реальный показатель будущей работы для бизнеса. Но нужно прибавлять едва ли не втрое.
На кону - сборка техники от Минского автомобильного, совместные "молочные" проекты, зеленый свет - белорусским строителям. А в декабре наши компании ждут в Хошимине. На главной переговорной площадке Азиатского региона - выставке "Вьетнам Экспо". Как подтверждение: если крепка политическая воля, любые расстояния - не помеха.