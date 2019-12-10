Скончался Юрий Лужков

СМИ сообщили о смерти Юрия Лужкова. Бывший мэр Москвы скончался на 84-м году жизни. Он умер в одной из клиник Мюнхена, где ему проводили операцию на сердце. Напомним, Юрий Михайлович возглавлял столицу России в течение 18 лет. Данные о кончине подтвердил помощник Лужкова.