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Скорая помощь во Франции станет платной
В наступающем году французская скорая помощь станет платной для всех, кому не требуется госпитализация. Вызов кареты на дом теперь обойдется почти в 20 евро и не будет покрываться никакими страховками, хотя уже сейчас машина скорой может ехать к пациенту полдня. Медики опасаются ожесточенных конфликтов с пациентами, а на плечи врачей лягут еще и финансовые хлопоты. Все это на фоне новых эпидемических рекордов. За сутки в стране выявили 208 тысяч случаев заражения коронавирусом. В соцсетях плату за вызов скорой называют "американизацией" и "крахом социального государства".
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