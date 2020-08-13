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Скоростной поезд частично сошел с рельсов в Чехии

В Чехии произошла авария на железной дороге. Сегодня утром в Тишнове с рельсов сошли два последних вагона скоростного пассажирского поезда. Пострадавших нет. Поезд шел из столицы страны в Брно. Из пострадавших вагонов было эвакуировано около 150 человек. Как отмечают спасатели, вагоны не перевернулись. В данный момент движение на участке, где произошла авария, прервано. Предположительно, в 6 часов вечера по местному времени движение восстановят. Ведется расследование причин ЧП.

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