3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаПолитикаОбществоЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Скотланд-Ярд установил личность подозреваемого в нападении на Лондонском мосту
Это 28-летний Усман Хан, проживавший в районе Стаффордшира. Ранее он уже имел судимость за преступления, связанные с терроризмом. Год назад он вышел на свободу. Полиция намерена выяснить, что побудило Хана устроить резню. Жертвами преступника стали два человека, трое пострадали. Нападавшего застрелили полицейские, на его теле был муляж бомбы. Уже послезавтра в Лондоне должен открыться саммит лидеров стран НАТО. Из-за атаки в британской столице усилены меры безопасности.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
"Голосуем за будущее". Молдаване голосуют на выборах президента своей страны в посольстве в Минске
БелЖД запустила электропоезд бизнес-класса по маршруту Мозырь - Калинковичи - Минск
Как избежать военных конфликтов, рассказали эксперты на конференции по евразийской безопасности
В Минск прибыли мощи преподобных Евфросинии Полоцкой и Евфросинии Московской
В мире
Все
Выборы лидера Молдовы прервали на четырех участках из-за тревоги минирования
В Германии партия "Союз Сары Вагенкнехт" потребовала объяснить присутствие немецких солдат в Украине
Из соображений безопасности: в Приднестровье полиция затруднила доступ к избирательным участкам
Пентагон ожидает в ближайшие дни резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов