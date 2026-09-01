Скотт Бессент: США намерены продолжать давление на экономику Ирана

США намерены продолжать усиливать давление на экономику Ирана. Об этом заявил глава Минфина США Скотт Бессент на встрече руководителей Министерств финансов стран G20 в Эшвилле.

По его мнению, экономика исламской республики может рухнуть в ближайшие недели или месяцы из-за блокады иранских портов. В то же время иранские военные обратились к странам Ближнего Востока с призывом не предоставлять США свои территории для ударов по исламской республике. В Тегеране указывают: несмотря на заверения ряда стран региона, американцы продолжают использовать их для атак на Иран.

Военные предупредили, что подобных действий они не потерпят и дадут более тяжелый ответ. Места, откуда будут совершаться атаки на Иран, станут целями ответных ударов.

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