Скрытое продвижение НАТО на Восток: что на самом деле стоит за Мекканскими соглашениями

Саудовская Аравия, Турция и Пакистан заключили Мекканские соглашения, объединив свои ресурсы: деньги, военные технологии и ядерный потенциал. Аналитики задаются вопросом: против кого этот альянс? Некоторые уже окрестили его "мусульманским НАТО". Эксперт по национальной безопасности Александр Тищенко видит в этом скрытое продвижение Североатлантического блока на южные рубежи России и попытку США сохранить контроль над регионом, формально выйдя из конфликта с Ираном. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".

Три государства, не имеющие общих границ и явного общего врага, решили объединить усилия. Саудовская Аравия предлагает финансы, Турция - военные технологии, Пакистан - ядерный потенциал. Однако, по словам Александра Тищенко, за этим объединением скрываются менее очевидные цели. "Против кого дружить будут? Непонятно. Но уже появляются маяки - называют "мусульманским НАТО". Это клише не случайно. Я подозреваю, что это скрытая форма продвижения НАТО на Восток, только под исламской темой", - заявил собеседник.

Одна из версий, которую рассмотрел эксперт, - попытка США выйти из конфликта с Ираном, сохранив лицо и контроль над регионом. "Американцы могут сказать: "Мы все решили, наши солдаты больше не будут рисковать жизнями. Теперь наши интересы будет соблюдать этот новый блок", - пояснил эксперт.

При этом военные стандарты альянса будут соответствовать натовским, а американские технологии останутся основой. По мнению Александра Тищенко, Мекканские соглашения не меняют сути: США как контролировали регион, так и будут контролировать, но теперь - через блоковые возможности. "Раньше Америка контролировала со своих баз, а теперь будет контролировать с помощью этого блока. Позвонил, сказал, что делать - и достаточно. Базы не закрываются, нефтедоллар остается", - отметил эксперт.