3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Скрытые последствия COVID-19 могут обнаруживать ученые России
В России научились обнаруживать скрытые последствия COVID-19, сообщает РИА Новости. Исследователи считают, что выявить скрытые осложнения для сосудистой системы после коронавируса и персонифицировать реабилитационную терапию поможет методика постковидной диагностики ученых Тюменского медицинского университета (ТМУ). Ведь стандартная медицинская реабилитация после COVID-19 может подойти не всем пациентам. Практика показывает, что в каждом конкретном случае нужен индивидуальный подход. Поэтому возникает необходимость совершенствовать методы для постковидного восстановления организма, считаютв Тюменском медицинском университете.
Фото:pixabay.com
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Гусейнов: Минская конференция по евразийской безопасности - важная платформа для обсуждений
Эффектный ролик о дрифте и художественный фильм о любви снимают в разных городах Беларуси
Ивана Жигон: "Лістапад" - это БРИКС в сфере киноискусства
Дополнительная "Ласточка" отправилась по линии Минск - Москва, в планах - чартерный электропоезд
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов