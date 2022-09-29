Скрытые последствия COVID-19 могут обнаруживать ученые России

В России научились обнаруживать скрытые последствия COVID-19, сообщает РИА Новости. Исследователи считают, что выявить скрытые осложнения для сосудистой системы после коронавируса и персонифицировать реабилитационную терапию поможет методика постковидной диагностики ученых Тюменского медицинского университета (ТМУ). Ведь стандартная медицинская реабилитация после COVID-19 может подойти не всем пациентам. Практика показывает, что в каждом конкретном случае нужен индивидуальный подход. Поэтому возникает необходимость совершенствовать методы для постковидного восстановления организма, считаютв Тюменском медицинском университете.

