Скубченко о референдуме: Безусловно, Запад не признает

А здесь реальное народовластие. Люди идут и голосуют. А что будет дальше - безусловно, Запад не признает. Но хочу напомнить, что Запад не признавал и Прибалтику частью СССР все 70 лет. Но это не мешало. Здесь вопрос не в том, что они не признают, а какие действия они будут с этим производить. Если будут говорить, что мы не признаем все паспорта, которые Россия будет выдавать на этих территориях, они будут запрещать иностранным компаниям работать на этих территориях - это один вопрос.Если они этого не будут делать, их непризнание ни на что не повлияет. Если они санкциями будут давить дополнительно эти территории, то это будет хуже, но Россия за это время уже больше 10 тысяч санкций, она уже начинает с ними справляться, удара сильного не будет. Российский бизнес сам справится. Мы же видим, восстановление - 30 тысяч строителей пришло в Мариуполь, ДНР. Они начинают уже восстанавливать, никакого Запада. А Запад будет только в октябре встречаться с Зеленским, обсуждать планы, когда они начнут там и за счет чего начнут восстанавливать территорию Украины.