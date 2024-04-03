Скубченко: Останется ли Зеленский президентом, зависит от США

Если США будут называть Зеленского президентом Украины - он будет им. А если назовут кого-либо другого, тот и будет президентом Украины. Такое мнение высказал украинский политолог и блогер Александр Скубченко.

Будет ли полномочен Зеленский после истечения его президентского срока? Что об этом думают обычные украинцы?

"В стране идет война, а потому никакие выборы проводиться не могут. Нас самом деле Украина не находится в состоянии войны, Украина не объявляла войну России. Ни одного решения в Украине в Верховной раде принято не было. Украина находится в состоянии военного положения - это не про войну, - констатирует украинский блогер. - В Уголовном кодексе есть статья, которая предусматривает уголовную ответственность за использование военного положения в целях захвата власти - то, что и происходит".