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Скубченко: Останется ли Зеленский президентом, зависит от США
Если США будут называть Зеленского президентом Украины - он будет им. А если назовут кого-либо другого, тот и будет президентом Украины. Такое мнение высказал украинский политолог и блогер Александр Скубченко.
Будет ли полномочен Зеленский после истечения его президентского срока? Что об этом думают обычные украинцы?
"В стране идет война, а потому никакие выборы проводиться не могут. Нас самом деле Украина не находится в состоянии войны, Украина не объявляла войну России. Ни одного решения в Украине в Верховной раде принято не было. Украина находится в состоянии военного положения - это не про войну, - констатирует украинский блогер. - В Уголовном кодексе есть статья, которая предусматривает уголовную ответственность за использование военного положения в целях захвата власти - то, что и происходит".
Александр Скубченко подчеркивает, что, конечно же, украинцы не довольны. В Конституции записано, что единственным источником власти является украинский народ. "Но кем же является президент, они же апеллируют к призванию Западом. Для них важно, чтобы их признали США, Британия и Евросоюз, как президента, как какую-то личность. Если Зеленского Запад признает после 21 мая, то, конечно же, он будет президентом и все плевать хотели", - подытожил политолог.
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