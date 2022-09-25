Скубченко: Смысл референдума - он не для Запада

Запад, конечно же, не признает. Когда Запад Косово от Сербии оторвал, когда была война, страны НАТО, 19 государств НАТО, ракетами уничтожили международное право в бывшей Югославии и Сербии, когда они отняли Косово. Там, в Косово, даже референдума никакого не было. США просто сказали: теперь это вы Косово. Тут и живите. А здесь проходят референдумы. Смысл всей истории референдума - они не для Запада. Запад в любом случае не признает. Только что вот Россия пришла, СВО, вот Путин говорил, мы освобождаем вас. А свободные люди сами вправе принять решение о своем самоопределении. Что они хотят, им не навязывает никто. У них спрашивают, состоялся референдум, соблюдаются формы народовластия. Народовластие, которое обещал Зеленский этой стране в 19 году, когда шел в президенты. Но он не спросил у людей, хотят ли они в НАТО? Не спросил ничего: а хотят ли они продавать землю иностранцам? А хотят ли они, чтобы он пошел с теми террористами, договорился о мире, чтобы как-то существовать. Он этого не спросил. Ему что американцы или посол Великобритании говорили, то он и делал.

Александр Скубченко, политолог, блогер