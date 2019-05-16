Скульптура "Кролик" ушла с молотка за 91 миллион долларов

Дорогой "Кролик" из нержавеющей стали. Скульптура, автором которой является американский художник Джефф Кунс, ушла с молотка на аукционе Christies за 91 миллион долларов. Это стало рекордом для ныне живущего художника. Предварительно произведение (а оно было создано в 1986 году) эксперты оценивали в 50-70. К слову, в прошлом году картину английского мастера Дэвида Хокни "Портрет художника" продали на аукционе за 90 с лишним миллионов долларов.



