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Скульптура "Кролик" ушла с молотка за 91 миллион долларов

Дорогой "Кролик" из нержавеющей стали. Скульптура, автором которой является американский художник Джефф Кунс, ушла с молотка на аукционе Christies за 91 миллион долларов. Это стало рекордом для ныне живущего художника. Предварительно произведение (а оно было создано в 1986 году) эксперты оценивали в 50-70. К слову, в прошлом году картину английского мастера Дэвида Хокни "Портрет художника" продали на аукционе за 90 с лишним миллионов долларов.

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