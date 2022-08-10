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Сквозные дыры польского режима - 1,6 млрд злотых Дуда потратил впустую

Методы Дуды и Моравецкого не работают. Польский режим просчитался, построив высокий забор на белорусско-польской границе. Словения в июле избавилась от колючей проволоки, потому что она не способствовала уменьшению количества незаконных переходов, а лишь травмировала людей. "Когда польские власти опомнятся?" - пишет в своем Twitter польская правозащитная организация Grupa Granica. 1,6 млрд злотых режим Дуды потратил впустую. Высоко - не значит глубоко, смекнули беженцы и поставили на поток рытье подкопов.

Фото:pixabay.com

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