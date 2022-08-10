3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Сквозные дыры польского режима - 1,6 млрд злотых Дуда потратил впустую
Методы Дуды и Моравецкого не работают. Польский режим просчитался, построив высокий забор на белорусско-польской границе. Словения в июле избавилась от колючей проволоки, потому что она не способствовала уменьшению количества незаконных переходов, а лишь травмировала людей. "Когда польские власти опомнятся?" - пишет в своем Twitter польская правозащитная организация Grupa Granica. 1,6 млрд злотых режим Дуды потратил впустую. Высоко - не значит глубоко, смекнули беженцы и поставили на поток рытье подкопов.
Фото:pixabay.com
Президент
Все
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Лукашенко поставил задачу за пятилетку удвоить экспорт льняной продукции
Политика
Все
Общество
Все
Два документальных фильма Белтелерадиокомпании получили призы на "Лістападзе"
Белорусский безвиз - почему все больше туристов из Европы выбирают нашу страну для путешествий
О нейтрализации новых угроз с минимальным риском для жизни - в проекте "Диспозиция"
Зарплату более 2,5 тыс. белорусских рублей получает каждый четвертый работник в стране - Белстат
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов