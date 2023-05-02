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Sky News: в Великобритании зафиксирован рекордный рост цен на продовольствие
Праздничный стол по случаю коронации принца Чарльза дорого обойдется двору: в Великобритании зафиксирован рекордный рост цен на продовольствие - 15,7 %, сообщает телеканал Sky News. Объясняется такое повышение сильнейшей инфляцией в продовольственном сегменте товаров за последние 45 лет. В частности, больше всего - а именно на 17,8 % - выросли цены на скоропортящиеся продукты, а цены на консервы увеличились практически на 13 %. Телеканал указал, что во многих секторах продажи продолжают снижаться, несмотря на программы лояльности и увеличение скидок магазинами.
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