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Сладкая жизнь Европы под угрозой
Западные производители начали отказываться от шоколада. Виной тому рекордное повышение цен на какао-бобы.
По сообщениям агентства "Блумберг", после подорожания какао-масел компании сокращают вес сладостей, автоматизируют процесс и наращивают выпуск продукции с пониженным содержанием шоколада. Вместо этого в сладостях в последнее время увеличивают содержание арахисового масла и карамели. При этом участники рынка, как уточняется в публикации, не ждут падения цен на какао-бобы в ближайшем будущем.
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