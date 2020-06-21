Следствие допускает преднамеренный взрыв в многоэтажке Киева

Преднамеренная детонация взрывчатки или взрыв газовоздушной смеси - украинские правоохранители рассматривают две версии ЧП в многоэтажном доме в Киеве. Точную причину установит экспертиза. На месте происшествия продолжают работать полиция и спасатели, а также 60 единиц техники. Из дома эвакуирован 21 человек. Двое погибли, трое спасены из-под обломков. Под завалами могут оставаться люди. Напомним, мощный взрыв прогремел в Киеве сегодня утром. Повреждены четыре этажа здания. Из-за угрозы обвала, жителям этого и соседних домов пришлось покинуть свои квартиры.