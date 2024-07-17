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Следствие ищет иностранный след в покушении на Трампа
История с покушением на Дональда Трампа получила продолжение. CNN стало известно, что следствие напало на иранский след. Чего-то подобного наблюдатели ожидали. Правда, полагали, что след будет русским, ведь Путин отвечает в Штатах за все - от высокого ценника на бензин до высокой безработицы.
Иранский след, между тем, тоже вызывает серьезные сомнения. Убийца был еврейским активистом, а также участником движений "Анти-фа" и BLM - трудно заподозрить такого человека в сотрудничестве с разведкой Исламской Республики. Еще менее вероятно, что иранцы завербовали сотрудников службы безопасности президента, если это так, то все американские разведки можно смело распускать.
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