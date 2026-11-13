Следующий раунд переговоров по урегулированию украинского конфликта уже намечен. Об этом заявил спецпредставитель США Уиткофф. Представитель США Джаред Кушнер добавил, что Россия и Украина договорились расширить состав участников. По итогам прошедших в Кремле переговоров российская сторона согласилась на участие в переговорах по украинскому урегулированию европейских представителей.

Джаред Кушнер, представитель США:

"Последние несколько месяцев мы очень тесно сотрудничаем с европейцами. И я считаю, что это крайне важно. Мы не можем заключить эту сделку без участия европейской стороны. Нам удалось достичь понимания с президентом Путиным, и он готов попробовать".

Между тем сам Евросоюз зашел в тупик: в евроблоке не могут договориться о едином представителе для будущих переговоров с Россией. Как сообщает Politico со ссылкой на дипломатические источники, внутри объединения образовались три лагеря. Первый - видит в этой роли главу Евросовета Кошту. Второй - продвигает представителей от Франции и Германии (Париж и Берлин не готовы отдавать Брюсселю монополию на диалог). Третий, самый малочисленный, выступает за главу евродипломатии Каллас. Но многие дипломаты считают ее "худшим кандидатом" из-за жесткой антироссийской позиции. Итальянские СМИ пишут, что политические деятели вроде Урсулы фон дер Ляйен или Каи Каллас не подходят на роль посредников. По мнению автора статьи, историческим мостом между Москвой и Западом могла бы выступить Италия, но "саморазрушительные решения правительств Драги и Мелони сделали это невозможным".

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