Следующий запуск пилотируемого корабля к МКС переносить не будут

Предварительно, по словам представителей Роскомоса, старт состоится в декабре. Кто полетит - станет ясно позже. Возможно, это будут дублеры нынешнего экипажа - Олег Кононенко и канадец Давид Сен-Жак. Что касается космонавта Алексея Овчинина и астронавта Ника Хейга - их полет возможен весной. Сегодня они вернулись в Звездный городок. Чувствуют себя хорошо. Тем временем продолжает работать комиссия по расследованию аварии "Союза". Результаты обещают обнародовать к 25 октября. Основная версия уже известна. При разделении первой и второй ступени произошло столкновение их элементов.