Следы легендарного "Титаника" безвозвратно исчезают

Экспедиция из ученых, дайверов и историков впервые за последние 14 лет спустилась к обломкам корабля. Выводы неутешительные: фрагменты лайнера разрушаются слишком быстро из-за коррозии и воздействия микроорганизмов. И в дальнейшем этот процесс будет только усиливаться. За восемь дней погружения были сделаны снимки в формате 4К и создана детализированная 3D-модель затонувшего парохода.