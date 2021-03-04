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Слезоточивый газ и стрельба. В Мьянме за время протестов погибли более 50 человек

Минувший день стал самым кровавым с начала военного переворота в Мьянме. Для разгона демонстрантов полиция применяет слезоточивый газ, резиновые и боевые пули. Накануне военные снова открыли огонь по протестующим. В результате жесткого подавления скончались минимум 38 человек. Среди них оказался и 14-летний подросток.

Число жертв протестов в Мьянме растет

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