Слезоточивым газом и водометами во Франции разгоняют демократические митинги в поддержку Палестины

В Париже сотни человек бросили вызов запрету властей на проведение демонстраций в поддержку Палестины и вышли на митинг к площади Республики. Правоохранители ответили привычными средствами - слезоточивым газом и водометами.

Специальные моторизированные наряды полиции по подавлению насильственных действий преследовали митингующих и избивали их дубинками. Боевые действия на Ближнем Востоке привели к напряженности во Франции, в которой, по некоторым оценкам, проживает третья по величине еврейская община в мире после Израиля и США и самая большая мусульманская в Западной Европе.