Слезоточивый газ - в ответ на акцию за свободу информации

Жители французского города Нант протестуют против закона о глобальной безопасности. По центру прошли свыше трех с половиной тысяч человек, которые не согласны с законопроектом, запрещающим распространение изображений полицейских при исполнении. Участники несли сигнальные ракеты и плакаты с надписями "Долой полицейское государство!" и "Насилие - последний оплот некомпетентности". Полиция разогнала митинг, применив слезоточивый газ.

Тем, кто причастен к публикации фотографий полицейских во время несения службы, грозит год тюремного заключения или штраф в размере до 45 тысяч евро. Инициаторы законопроекта утверждают, что документ защищает безопасность правоохранителей. Однако многие считают, что закон нарушает право на свободу слова и свободу информации.