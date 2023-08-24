Слон и жираф сбежали со съемочной площадки в Риме, видео побега стало вирусным в итальянских медиа

Удивительный побег слона и жирафа со съемочной площадки в Риме стал вирусным в итальянских медиа. Какуточняет"Каннале Дьеччи", побег в стиле мультфильма "Мадагаскар" мог случиться из-за того, что четвероногие артисты были вынуждены долгое время сниматься в душном помещении при высокой температуре. Но выбраться за пределы городка киностудии им не удалось. Беглецов вернули в павильон спустя несколько минут.