Накануне во время встречи с Зеленским американский сенатор Линдси Грэм назвал уничтожение россиян "самой удачной" тратой денег США в рамках помощи Украине, за что был объявлен в розыск МВД России. Однако после адекватно жесткой реакции официальной Москвы вскрылась откровенная пиар-махинация киевского режима.

После изучения полной версии беседы оказалось, что в опубликованном офисом Зеленского ролике отдельно сказанные фразы Грэма были состыкованы при монтаже. И реплика Грэма о том, как удачно США тратят деньги, оказалась совершенно несвязанной с "инвестицией в смерть русских". Она была произнесена даже в другом месте.

Тем не менее МИД России обвинил Вашингтон в "нелепых и позорных оправданиях". Просто украинцы оказались достойными учениками западных фейкометов.