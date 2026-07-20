Словаки вышли на марш в защиту традиционных ценностей

Сотни жителей Братиславы вышли на национальный марш "Гордые за семью" в защиту традиционных семейных ценностей. Участники шествия прошли по улицам города с красными воздушными шарами и главным баннером "Отец и мать навсегда".

Активисты уверены: полноценная семья является базовой ячейкой общества, а гармоничное развитие ребенка возможно только при участии обоих родителей.

Яна Михаличкова, эксперт по правам ребенка (Словакия):

"Конвенция о правах ребенка - единственный международный договор, одобренный абсолютно всеми странами мира (за исключением США). И в нем четко зафиксировано главное - лучшей средой для детей и базовой ячейкой общества является семья, состоящая из матери и отца ребенка, а для гармоничного развития личности ему необходима атмосфера любви, счастья и взаимопонимания".

В 2026 году традиционное мероприятие прошло на фоне продолжающихся в стране дискуссий вокруг юридического статуса брака. Участники марша выступают против попыток леволиберальных партий зарегистрировать законопроект о введении института гражданских партнерств для однополых пар.