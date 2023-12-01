Словаки подключились к блокаде границы с Украиной

Не только поляки обижены на украинских дальнобойщиков. С сегодняшнего дня словацкие перевозчики также подключились к блокировке границы с Украиной - начали с пограничного перехода "Вишне-Немецке - Ужгород". В пробке уже более 600 грузовиков.