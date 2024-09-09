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Словакии могут сократить финансирование
Еврокомиссия намерена сократить финансирование Словакии.
Поводом стало решение премьер-министра Словакии Роберта Фицо о роспуске спецпрокуратуры. Премьер и члены его кабинета заявляют, что ведомство многократно нарушало права граждан. Однако из-за его упразднения Братислава может не получить средства. По данным Bloomberg, (средства, положенные по линии фонда сбалансированного развития Евросоюза) речь идет о миллиардах евро.
Кроме того, в Брюсселе рассматривают возможность частичного или полного отзыва грантов на восстановление после пандемии коронавируса. Если глава Еврокомиссии утвердит это решение, Словакия станет второй страной Евросоюза после Венгрии, подвергнувшейся подобной мере.
Позиция Будапешта и Братиславы часто расходится с политикой Брюсселя в отношении Украины. В частности, в Еврокомиссии не поддержали призыв обеих стран к Киеву отменить блокировку транзита нефти "Лукойла".
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