Словакии могут сократить финансирование

Еврокомиссия намерена сократить финансирование Словакии.

Поводом стало решение премьер-министра Словакии Роберта Фицо о роспуске спецпрокуратуры. Премьер и члены его кабинета заявляют, что ведомство многократно нарушало права граждан. Однако из-за его упразднения Братислава может не получить средства. По данным Bloomberg, (средства, положенные по линии фонда сбалансированного развития Евросоюза) речь идет о миллиардах евро.

Кроме того, в Брюсселе рассматривают возможность частичного или полного отзыва грантов на восстановление после пандемии коронавируса. Если глава Еврокомиссии утвердит это решение, Словакия станет второй страной Евросоюза после Венгрии, подвергнувшейся подобной мере.