Словакия будет платить за газ в российских рублях

Волна отступления. Европа соглашается платить за газ в российских рублях. Такое решение уже приняла Словакия. В правительстве говорят, что оплатили последний счет-фактуру за поставки газа из России. В Братиславе подчеркнули, что прекращения поставок голубого топлива в страну допустить нельзя.

Возможность оплаты поставок газа в рублях допустили и в латвийском энергетическом концерне. Согласно поручению Владимира Путина, газовые контракты с недружественными России государствами останутся в силе в том случае, если их оплата будет производиться рублями. В этот список входят Украина, США, все страны ЕС, Канада, Австралия, Япония, Норвегия, Сан-Марино и другие.