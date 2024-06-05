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Словакия не продлила выплату компенсации за жилье для украинских беженцев

Словакия отменила компенсации собственникам, которые предоставляют жилье украинским беженцам.

Напомним, в феврале этого года словацкое правительство почти вдвое уменьшало размер компенсации.

С 1 июля государство будет оплачивать жилье только новоприбывшим беженцам из Украиныи всего на 120 дней. Исключения будут делаться для уязвимых групп лиц.

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