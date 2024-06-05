Словакия не продлила выплату компенсации за жилье для украинских беженцев

Напомним, в феврале этого года словацкое правительство почти вдвое уменьшало размер компенсации.

С 1 июля государство будет оплачивать жилье только новоприбывшим беженцам из Украиныи всего на 120 дней. Исключения будут делаться для уязвимых групп лиц.