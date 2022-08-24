Словакия передаст Украине 30 гусеничных боевых машин пехоты

У Запада свои планы на украинскую независимость. Страна еще активнее стала превращаться в полигон западных вооружений. Главные кураторы Незалежной раскошелятся на очередные 3 миллиарда долларов. Таким образом Штаты уже вбросили Банковой суммарно 13 миллиардов. Также стало известно, что Словакия передаст стране 30 гусеничных боевых машин пехоты. Правда, взамен рассчитывает получить от Германии 15 танков Leopard.

Жители Германии возмущены очередным пакетом помощи Украине

Берлин в свою очередь предоставит Киеву новый пакет военной помощи на 500 миллионов евро. Вот только местным жителям такая инициатива, мягко говоря, не пришлась по душе. Читатели газеты Welt призвали канцлера сосредоточиться на решении внутренних проблем, а не помогать Украине.

Конечно, у нас есть средства для зарубежных стран или гостей оттуда. Только работающему населению, детям или пенсионерам ничего не остается.





А в казармах бундесвера стены в плесени, по крышам капает, и вскоре у людей останется только холодный душ. Над немцами можно только смеяться!





Во-первых, это не намерение немецкого народа;во-вторых, это не в интересах Германии, а также не в интересах украинского народа, потому что во многом контрпродуктивно!

К слову, ранее в местной прессе появилась информация о том, что Германия больше не может поставлять Украине вооружение - самим нужно. Представитель Минобороны страны отметила: "Что касается поставок со складов бундесвера, то мы подошли к допустимому пределу".

Нерадостные прогнозы для Украины от американских экспертов

Оптимизма не вызывает помощь Украине даже у военных экспертов. Экс-советник министра обороны США Дуглас Макгрегор заявил, что увеличение длительности противостояния с Россией будет означать больше непоправимого урона для Украины. При этом полковник в отставке допускает вариант нейтралитета по австрийской модели. Но Вашингтон может его уничтожить, если будет настаивать на продолжении конфликта.



