Словакия выступила против подписания Всемирного пакта ООН о миграции

Словакия вслед за Венгрией, Польшей, Чехией и другими странами выступила против подписания Всемирного пакта ООН о миграции. Братислава считает, что в документе не указаны четкие различия между законным и нелегальным перемещением. Всемирный пакт за безопасную, упорядоченную и регулируемую миграцию должен быть официально принят в середине декабря на конференции в Марокко. Он содержит около 20 пунктов. В числе мер - выдача беженцам документов в случае их отсутствия, пресечение дискриминации и доступ к программам социальной помощи.